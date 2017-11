I segreti del tatuatore del Napoli: «Insigne leone, Hamsik da scudetto»

«Insigne è stato da me lo scorso lunedì. Da tempo avevamo progettato di fare qualcosa sulla schiena. Ha scelto dei leoncini con una leonessa, mentre in alto c’è un leone. È dedicato alla sua famiglia». Così Enzo Brandi, noto tatuatore napoletano che, tra i tantissimi clienti, può annoverare anche diversi azzurri. Spesso protagonista sui social nelle sue sedute, Brandi ha svelato anche le volontà di un altro suo cliente come Marek Hamsik.



«Nell'ultimo appuntamento, Marek ha scelto di farsi tatuare un'aquila» ha continuato Brandi a Radio Marte. «È molto carico per la gara di domani. Scudetto? Ha lasciato una spazio abbastanza grande per tatuarselo». Il capitano azzurro domani sarà in campo alla ricerca del nono gol in carriera contro la Juventus, un gol che potrebbe permettergli di raggiungere Diego Armando Maradona nella classifica dei bomber più prolifici di sempre in maglia Napoli.





