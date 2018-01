In Spagna frenano per Deulofeu: «Il Barça rifiuta l’offerta del Napoli»

di Gennaro Arpaia

Brusca frenata nell’affare che potrebbe portare Gerard Deulofeu al Napoli. Il motivo? Per i media spagnoli è chiaro: il club azzurro porterebbe volentieri nuovamente in Italia l’esterno attualmente blaugrana, ma solo in prestito fino al prossimo giugno, aggiungendoci al massimo un’opzione per l’acquisto definitivo.



Formula che però non va bene al Barcellona: i catalani vogliono lasciar andare in via definitiva Deulofeu per non doverci pensare nuovamente la prossima estate. Per farlo, sarebbero disposti anche ad abbassare un minimo le pretese, come riportato dal quotidiano Sport. Una offerta da 18 milioni potrebbe essere quella giusta.



Nel frattempo, però, Giuntoli e lo staff azzurro sembrano aver preso qualche ora di pausa per lavorare su tutte le alternative dopo il no di Simone Verdi. Il rifiuto non ha solo fatto infuriare i tifosi azzurri, ma ha anche bloccato il mercato in entrata ed uscita del Napoli, convinto di riuscire a strapparlo al Bologna per regalare a Sarri il primo giocatore della lista.

