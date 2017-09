In Spagna lanciano il Napoli sul mercato: l'obiettivo è Alcácer

di Gennaro Arpaia

La sessione estiva di mercato si è chiusa da due settimane, ma per gli addetti ai lavori il mercato non si ferma mai. Neanche per Cristiano Giuntoli che, come riportato in Spagna, potrebbe essere alla caccia di un nuovo rinforzo che vada ad ampliare la possibilità di scelta di Maurizio Sarri per l'attacco azzurro.



Secondo quanto riportato dal giornale catalano Sport, infatti, gli azzurri sarebbero fortemente interessati al'attaccante Paco Alcácer. La punta del Barcellona, arrivata in blaugrana nell'agosto del 2016, non sembra essere nei piani del nuovo allenatore Valverde e i catalani potrebbero aprire ad una sua cessione. Le offerte arrivate per lui in estate non hanno convinto la dirigenza, ma per gennaio la porta potrebbe riaprirsi: a Napoli, Alcácer sarebbe una perfetta alternativa da sfruttare come punta centrale o esterna. Su di lui, però, ci sarebbe anche l'Inter di Spalletti.

