«Tieni per te le tue paure, condividi con gli altri il tuo coraggio». Poche e semplici parole per Roberto Inglese, direttamente dall’account ufficiale Instagram. Per l’attaccante del Chievo un momento difficile: dopo il passaggio al Napoli in questo mercato invernale praticamente annunciato, l’infortunio che lo terrà lontano dal campo ancora per un po’ dopo il problema al ginocchio.



Niente Napoli, dunque, per l’attaccante italiano, che resta di proprietà degli azzurri ma continuerà a giocare per il Chievo almeno fino al prossimo giugno. Nelle sue parole, forse, anche un riferimento a quanto ha potuto assistere da lontano: Simone Verdi, come lui, poteva passare agli ordini di Sarri questo inverno, ma ha scelto di restare a Bologna per «continuare il percorso di crescita».



Quel percorso di crescita che, probabilmente, per Inglese è già terminato: la punta italiana sarebbe saltato in corsa sul treno Napoli, consapevole che avrebbe dovuto lottare e sgomitare per un posto, ma anche cosciente che un’occasione così difficilmente può ricapitare. Tutto rimandato, però, almeno per Inglese; sempre che la società azzurra non cambi idea nei prossimi sei mesi.







