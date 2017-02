Insigne farfalla, Hamsik impreciso si rivede il Maggio dei tempi d’oro

6,5 Reina



Lo spagnolo più portoghese che si conosca, spettatore al San Paolo senza pagare il biglietto. Il Genoa va confusamente a Laxalt. Raccoglie pochi palloni. Una parata facile su Hiljemark. E due prodigiosi lanci a Insigne invitandolo ad andare in gol. Avrebbe potuto portarsi un televisore collegato con Sanremo e gustarsi la trasparente trascendenza di Maria De Filippi e Clementino.



7 Maggio



A chiamata, risponde. Sono Christian Maggio di anni 35 e 286 partite in azzurro. Sono vicentino, soldato semplice di Montecchio che però è Maggiore. Non lascia un pallone a Fefè Palladino, vecchio ragazzo di Mugnano (33 anni). Si spinge efficacemente in attacco. Quando entra Taarabt, ferma anche lui. Un tuffo in area a salvare. Un paio di gran recuperi. In gran salute.



7,5 Albiol



Si ricompone la coppia bianco-nera ed ecco, in difesa, i bastardi di Pizzovolturno. Stradomina su Simeone e lo annienta di testa (tre metri sopra il Cholo). Gioca di anticipo. Dirige tutte le operazioni del Napoli uscendo elegantemente dalla linea difensiva. Testa alta e palloni puliti. Sveltisce il gioco. Evita di avanzare palla al piede lanciando sul secondo tocco. Un protagonista.



7 Koulibaly



Rientra dal Gabòn il nero Zumbòn bailando alegre el balòn. Bentornato, Kalidou. Qualche anticipo su Simeone, protegge anche la fascia sinistra. Sfiora il gol (palla di poco a lato) con una mezza acrobazia sul cross di Ghoulam. Nella ripresa, con la squadra finalmente tranquilla in attacco, si spinge sino al limite genoano. Semina il panico e affida il pallone a Insigne. Grande.



7 Ghoulam



Juric tenta di prenderlo al Lazovic, una trovata da cowboy. Ma l’algerino prende il sopravvento. Batte da sinistra i corner con palloni “tagliati” che tengono in apprensione Lamanna, costretto a salvarsi sotto la traversa. Nel finale, batte magnificamente un calcio di punizione dai 25 metri e Lamanna deve compiere un prodigio salvandosi in corner. Una serata splendente.



7 Zielinski



Nel primo tempo è intrappolato dal fitto centrocampo genoano e gioca soprattutto in fase difensiva inseguendo Laxalt e raddoppiando su Palladino. Nella ripresa è un altro. Impone la sua verve, le sue accelerazioni, la forza nei contrasti. E sblocca il risultato con una botta dal limite senza scampo per Lamanna.



6,5 Diawara



Lo disturba in prima battuta Rigoni e viene raddoppiato da Simeone che arretra per spegnere la fonte del gioco azzurro. Si muove con l’eleganza e la velocità del mamba verde che scivola sui rami della Guinea. Meglio nella ripresa, più propositivo, più disinvolto. E avvia l’azione del secondo gol lanciando Mertens.



6,5 Hamsik



Il centrocampo genoano marca a uomo e Hiljemark è un osso duro. Nel primo tempo col Napoli imbrigliato, tenta l’azione personale, ne salta due e viene murato al tiro. Più a suo agio nella ripresa col Napoli che guadagna campo e prende in pugno il match. Qualche imprecisione. Esce al 75’ per risparmiarsi contro il Real.



7 Giaccherini



Per la squalifica di Callejon, campo a Giaccherinho, tuttofare di 32 anni. Mille minuti nelle gambe in 13 gare fra campionato e coppe. Vivacissimo a tutto campo, due tentativi di tiro, poi puntuale a toccare in rete per il raddoppio sull’assist di Mertens. Impegno, movimento, grande intelligenza. Esce applauditissimo.



7,5 Mertens



Ha il diavolo in corpo di Marco Bellocchio. Rifiuta la Cina e brinda col Napoli (Cina Martini). Esplode nella ripresa stroncando la resistenza genoana. Grimaldello azzurro. Grande spunto nel cuore della difesa ligure e nasce il gol di Zielinski. Salta Burdisso di forza e offre a Giaccherini la palla del raddoppio. Esce (per Madrid).



7 Insigne



E’ l’azzurro che tira di più, cinque volte, tre fuori. Miracolo di Lamanna sul tiro sotto la traversa nel primo tempo. Ancora il portiere genoano respinge di pugni la sua conclusione nella ripresa. Farfalla azzurra. Palomma ‘e notte. Comme ggira, comm’avota, comme torna ‘n’ata vota. Munoz alla lunga si spegne come una candela. 6,5 ROG Entra al 73’ per Giaccherini, occupa la fascia destra ed è subito dirompente. Una fonte di grande energia. Non molla un tackle. Strappa il pallone agli avversari e crossa. In piena foga, atterra Orban e si prende un “giallo”. Non lo ferma nessuno. Ha una forza strepitosa nelle gambe. Un mastino d’assalto. Grande rincalzo.



6,5 Allan



Entra in partita come un ossesso (75’ per Hamsik). Gioca sul suo lato, a destra, con Zielinski che si sposta a sinistra. Beffa con un doppio passo Burdisso che è costretto a fare fallo (ammonito il genoano). Si spinge molto in attacco, ne travolge tre ma è fermato sulla linea del limite mentre stava per scoccare il tiro.



6 Pavoletti



Mertens si risparmia il finale (ah, il Real mercoledì!) ed entra al posto del belga scatenato (78’). Tenta due volte la conclusione girandosi in area. La prima volta viene murato. Nella seconda occasione, sull’assist di Insigne, viene chiuso da due difensori. Corre molto e cerca di proporsi in zona-gol, ma non sembra ancora pronto.



7 Sarri



Nel match di spero, promitto e Juric gioca sempre con tre piccoletti in attacco, tutti sotto il metro e 70 contro la difesa argentina del Genoa oltre il metro e 80. Al casinò del San Paolo, punta sulla finale quattro (Giaccherini 4, Mertens 14, Insigne 24). Il Napoli soffre nel primo tempo. Lo risveglia nell’intervallo ed è il suo Napoli, veloce, svelto negli scambi, convinto. Resiste la maglia bianca con la banda azzurra inaugurata contro l’Inter (3-0) e ora sono otto le vittorie e due pareggi con la camiseta sudamericana. Pronta la querela per la notizia dell’incontro con emissari della Juve vergata dall’avvocato senese Fabio Giotti. L’O di Giotti.

