Insigne guarda avanti: «Sarri resti e la società tenga i migliori»

Uno dei protagonisti della vittoria di Torino, Lorenzo Insigne ha parlato della gara del Napoli nel post partita.



«Non avrei mai immaginato un Napoli così forte in attacco. Stiamo dimostrando di essere un grande gruppo e quando giochiamo così ci divertiamo».



Nazionale. «Se Ventura vuole il 4-2-4 sono sempre pronto a sacrificarmi. In qualunque riuolo giochi mi va benissimo, basta esserci».



Progetto Napoli. «Per ora stiamo lottanto tutti insieme per il secondo posto, poi spero che restino tutti perché abbiamo costruito un grande gruppo. Spero che la società tenga i migliori per lottare in ogni competizione l'anno prossimo. Per ora c'è Sarri e ce lo teniamo stretto, se facciamo così bene è anche garzie a lui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA