«La maglia numero 10? Mi tengo stretto il mio 24, anche se un giorno sarebbe bello che qualcuno possa tornare a indossare quella maglietta». Lorenzo Insigne sogna la maglia di Maradona ma non ne fa un'ossessione, come

afferma lo stesso attaccante del Napoli in un'intervista a Sky Sport che andrà in onda stasera a «Calciomercato, l'originale» dalle 22,45.



Insigne è stato intervistato in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze con Antonio Cassano. Che di Lorenzo ha detto: «È il mio erede».

