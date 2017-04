Insigne-Napoli, fumata bianca per il rinnovo fino al 2022

di Roberto Ventre

Fumata bianca per Lorenzo Insigne e il rinnovo fino al 2022. Molto positivo l'incontro di questa mattina alla Filmauro tra il presidente De Laurentiis e i suoi tre agenti, Antonio Ottaiano, Fabio Andreotti e Franco Della Monica. Un'offerta economica importante quella del presidente azzurro per i prossimi cinque anni, i diritti d'immagine resteranno al club come da filosofia societaria. Un passo avanti decisivo che è servito a smussare tutti i punti più delicati della trattativa. Le parti si aggiorneranno a brevo per mettere nero su bianco sul nuovo contratto che partità da luglio 2017.

