di Delia Paciello

Re di Napoli, ma non solo: se nella squadra di mister Sarri è diventato un pilastro fondamentale, Lorenzo Insigne potrebbe presto diventarlo anche nella nuova Nazionale. È da lui infatti che vuole ripartire il nuovo ct. Protagonista con la maglia del club, il rinnovo in diretta web è stato l’emblema della sua importanza per il Napoli del presente e del futuro. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, ed è per questo che anche l’Italia vuole puntare su di lui: dopo la delusione del mondiale il piccoletto di Frattamaggiore vuole caricarsi di responsabilità e riportare la sua nazione a brillare nel calcio, richiamando quella storia di stelle e trofei che appartiene al passato azzurro.



Si riparte da quella partita con la Svezia per ritrovare la grinta: l'episodio di De Rossi che chiede al ct di far entrare Insigne al suo posto per cambiare le sorti di una partita complicata riassume la storia di un ragazzo napoletano che ha saputo guadagnare la stima dei suoi compagni più esperti, di quei campioni che un tempo hanno portato l'Italia in alto alzando coppe e trofei. E in un paese che tentenna sotto vari aspetti il calcio rappresenta il palliativo sociale, ma anche ciò che ha reso gli italiani orgogliosi e speranzosi. Lorenzo vuole riprendersi quello spazio nel mondo che è stato tolto alla sua nazionale, e sarà lui il nuovo punto di forza di Di Biagio: il ct ha intenzione di convocarlo per le prossime amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Tante volte messo da parte nelle scelte di Ventura e dei suoi predecessori, ora la sua occasione per dimostrare con un tecnico che crede in lui. E il piccoletto napoletano sogna di far tornare presto l’Italia a brillare nel calcio mondiale: è questo il patto fra l’attaccante ed il ct.





