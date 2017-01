Castel Volturno. Bisogna passare tra i suoi sorrisi disincantati. E nel suo schema preferito: piccole smorfie, sospiri, pause, la finta di pensarci su prima di dare risposte mai banali. Bella faccia, quella di Dries Mertens: un po’ ragazzino, un po’ sornione. Autoironico, non male per uno che da questa terra è stato adottato. Uno che la sa lunga, sia chiaro. Uno che a dicembre, in 4 partite, ha segnato 9 gol. E che sogna di vincere la classifica dei cannonieri della serie A. «Sarei un bugiardo se dicessi il contrario...». Bisognerebbe registrare i dvd delle sue prestazioni, corredarli di alcuni dati (chilometri corsi, palle recuperate, contrasti), distribuirne decine di copie nelle scuole calcio con le istruzioni per l’uso. Perché Mertens non è solo gol, tanti gol: è uno che a 29 anni corre ancora all’indietro, aiuta i propri terzini e i propri centrocampisti, strappa palloni agli avversari. A questo punto, per i ragazzini, non sarà difficile imparare la sua lezione: che un campione è veramente tale solo se è completo e che il talento non è un salvacondotto che esenta dal sacrificio.«Il primo è che le cose continuino ad andare come stanno andando, ovvero che io possa fare ancora tanti gol per il Napoli».«Vincere qualche trofeo con la mia squadra. E poi essere felice».«La si raggiunge fuori dal calcio, vedendo le persone stare bene. Perché se la gente sta male, sto male anche io».«Sarà vero per gli altri, forse. Ma per me no perché sapevo quello che potevo fare, conoscevo il mio valore. Magari i gol che ho fatto hanno dato un’altra percezione di me, perché con i gol hai tutti gli occhi puntati addosso. Ma io credo di aver fatto sempre bene con il Napoli, anche quando non segnavo così tanto».«Per me non è cambiato molto, è successo solo che ho fatto tre gol a Cagliari e quattro al Torino, e sono stato decisivo anche in Champions».«No, perché non credo di essere l’unico: i tifosi amano la squadra non il giocatore».«Questo lo so, lo capisco dai gesti, dalle parole. Ma quello che conta nel Napoli non è il singolo, il gruppo. Il simbolo deve essere tutto il Napoli perché se faccio gol non è solo merito mio. Ma di tutti. Se adesso dovesse chiedere a Gonzalo Higuain di chi è il merito dei suoi 36 gol dello scorso anno, lui non dirà mai che è merito tutto suo. Perché non è così».«La gente fa delle scelte e bisogna accettarle. Ci sono rimasto male, sì, come tutti. Ma quella di andar via è una cosa sua, che non mi riguarda. Noi stiamo andando avanti senza di lui. Come lui sta andando avanti senza di noi».«Mai avuto una squadra del cuore. Io giocavo a calcio, pensavo a fare solo quello. Non lo guardavo, ero sempre in strada a calciare un pallone per la disperazione della mia mamma che era una professoressa universitaria e voleva che io studiassi. D’altronde la mia città, Lovanio, come è chiamata in Italia, è una importante città universitaria. Ma non ero fatto per i libri».«Ero sempre fuori, per le strade, in piazza. Dove c’ero un pallone, c’ero io. Anche mio padre insegnava e non è che facessero i salti di gioia quando mi vedevano calciare in strada. Ma alla fine hanno accettato la mia decisione: mi hanno visto felice e sono stati felici anche loro».«Mi credete se vi dico che non ne ho mai avuto uno?».«Ah, in questo caso fanno bene. Magari se mi hanno preso al fantacalcio hanno avuto anche una bella botta di fortuna quest’anno».«Un kolossal. Sarebbe un film capolavoro, senza dubbio».«Il merito è dei miei genitori, mi hanno dato una buona educazione, la stessa che vorrò dare ai miei figli».«Io non guardo troppo avanti. Magari farò l’allenatore. Spero solo di avere lo stesso sorriso di adesso. Perché qui io sto bene, molto bene».«I soldi sono importanti e credo che, per esempio, il mio amico Witsel non abbia dormito per tante notti prima di dire di sì. Sono scelte complicare, perché ci sono vari aspetti di cui tener conto. E stai sempre a pensare se hai fatto la cosa giusta».«Speriamo, speriamo... vediamo cosa succederà».«Io guardo sempre a noi, non guardo le altre: dobbiamo imparare ancora delle piccole cose poi possiamo fare male a tutti. Alcune cose le sbagliamo ancora, ma se impariamo a non fare sempre gli stessi errori, possiamo dare davvero fastidio a tutti, proprio a tutti».«Anche loro hanno perso qualcosa, hanno dei giocatori che sono diventati un po’ più vecchi. Noi crediamo che si possa fare».«La Roma sta facendo molto bene. Noi stiamo facendo la Champions e abbiamo, per questo, perso per strada dei punti importanti. Lo scorso anno è successo al contrario: era la Roma a fare la Champions e noi l’Europa League. Certe gare europee si pagano poi in campionato».«Sì. Molto. È vero, quando vinci le cose sono più facili ma anche la nostra mentalità calcistica, sempre propositiva, dà il senso di una squadra che pensa solo a vincere».«Io sono incantato dal calcio di Sarri: è un calcio dove vai avanti, quando hai la palla tra i piedi sai sempre quello che devi fare, ovvero attaccare, andare al cross, cercare di fare gol».«Voglio rimanere ancora lì, mi piacerebbe giocare ancora al centro dell’attacco. Ma mi va bene anche tornare a sinistra. Ma è una scelta del mister, non mia».«Siamo diventati una grande squadra e il fatto di giocare un ottavo di Champions lo dimostra: non abbiamo paura di loro».«Una bella soddisfazione, anche lì abbiamo tanti campioni, essere il più forte nel mio Paese è la consacrazione di un lungo percorso. Ma ripeto: il calcio non si gioca da soli».«Tanti, ma il primo che mi viene in mente è quando qui ho firmato. Era con me tutta la mia famiglia e subito dopo mi sono sentito come a casa, con i bimbi dei mie fratelli a far festa. Ho subito amato questa città e questa gente meravigliosa».«Mai. Questo dualismo è stata solo un’invenzione dei giornali: basterebbe vivere lo spogliatoio per capire il clima che c’è tra tutti noi».«Il nostro punto di forza. Siamo in tanti, tanti amici che amano passare anche il tempo libero assieme, magari a cena oppure organizzando qualche festa».«Fondamentale. Le sue idee di calcio sono molto affascinanti: è unico il modo con cui lui parla di calcio, come lo vive. Le sue lezioni sono importanti per adesso, ma anche per dopo. Perché le sue idee di calcio, sono le mie».«Sì, i motivi del flop sono tanti. Per vincere, anche con le nazionali, devi avere esperienza. E noi siamo un gruppo che prima aveva fatto un solo Mondiale. Giocare nei grandi club d’Europa ci aiuterà in futuro».«I cani. Ne ho uno che si chiama Juliette. È un randagio, un cane di strada che abbiamo adottato io e mia moglie Kat. Ma qui a Napoli stiamo aiutando anche tre canili, perché è giusto farlo».«In Belgio abbiamo degli amici che gestiscono un’agenzia di viaggio e quando un cliente entrava e chiedeva di voler andare in vacanza a Napoli loro provavano a fargli cambiare idea... la città è sporca, c’è la mafia... Sono stati qui con me e Kat qualche giorno e ora loro dicono a tutti quelli che entrano in agenzia: “Vai a Napoli, non c’è posto più bello al mondo”. Casa mia è un via vai di amici belgi che vengono qui per godersi il sole, la gente, il cibo».«Io e lei adoriamo tutto di questa città. E la viviamo giorno per giorno. Abbiamo casa vicino al mare. Poi il centro è unico al mondo, si mangia in maniera fantastica. Poi con la barca e si va a Ravello, Amalfi, Capri, Ischia, Procida».«A parte le interviste? La lontananza dai miei genitori, dai miei fratelli, i miei nipotini. Anche i belgi sentono la mancanza della famiglia... (ride, ndr)».«Io vedo sempre l’aspetto positivo: se le persone vogliono una foto con me è perché mi amano e questa cosa magari a mia moglie, che mi vorrebbe avere per un minuto tutto per sé, può a volte dare fastidio. Ma alla fine piace anche a lei».«Bisogna sempre stare vicino a chi ha bisogno di una mano. Mi ha colpito la visita al carcere minorile: lì ci sono ragazzi che hanno fatto delle cose sbagliate. Ora devono stare chiusi lì, hanno fatto degli errori, mi si stanno preparando a uscire. Ma si vede che non mollano ed è giusto che possano rimediare ai propri sbagli. Perché tutti sbagliamo».«Sarri è il top per me».«Vi dico cosa mi aspetto dal primo mese: non dobbiamo sbagliarlo. Dobbiamo pensare a battere la Sampdoria».«Ah sì. E spero questa volta di farne tre di gol».