Intoccabile, Napoli senza Mertens niente più gol e vittorie

di Bruno Majorano

Chiamatela pure Driespendenza. Ovvero incapacità da parte del Napoli di controllo sull'abitudine a giocare bene, e inevitabilmente a vincere, quando in campo non c'è Dries Mertens. I primi sintomi di questa curiosa e sui generis sindrome, sono stati riscontrati nella serata di mercoledì presso lo stadio Metalist di Karkiv, Ucraina.

Gli azzurri, orfani del belga, hanno trovato inaspettatamente fatica a esprimere il loro gioco, le oro geometrie e quegli automatismi che con Mertens in campo funzionano con una puntualità svizzera. Niente di tutto ciò. Contro lo Shakhtar si è visto un Napoli statico, privo di idee e incapace di incartare l'avversario con trame palla a terra e quelle azioni che hanno incantato l'Europa negli ultimi mesi. In Ucraina si è vista una squadra spenta e senza brio. Cose che sono immediatamente cambiate non appena Sarri ha inserito Mertens a gara in corso. Una sorta di scarica elettrica, anzi una vera e propria iniezione di adrenalina piantata dritta nel cuore dell'attacco del Napoli.



Non è un caso, infatti, se il gol della speranza sia arrivata su un calcio di rigore conquistato dal belga e poi trasformare da Milik. E chissà che non fosse proprio Dries il deputato alla trasformazione, ma il belga era impossibilitato perché a bordo campo per farsi medicare. D'altra parte il rigorista della passata stagione era proprio lui, che in occasione della gara di andata del preliminare di Champions contro il Nizza aveva ceduto il compito - poi assolto alla perfezione - a Jorginho.



Qualcuno, dopo la non esultanza al gol di Bologna, aveva malignato dicendo che Mertens già sapeva dell'esclusione in Ucraina per far spazio a Milik. Questo perché è chiaro che ogni giocatore vorrebbe giocare sempre, figurarsi uno come Dries che dopo l'esaltante stagione passata ha scoperto quanto sia bello - e per lui anche facile - fare gol. Le vorrebbe giocare tutte, probabilmente in ogni ruolo. E infatti contro lo Shakhtar si è piazzato a fare il trequartista alle spalle di Milik, giocando a tutti gli effetti per la prima volta in un nuovo ruolo.

I numeri della stagione 2016-17 parlano da soli: 46 presenze per un totale di 3215' nei quali ha collezionato 34 gol (28 in serie A, 5 in Champions e 1 in coppa Italia), e 15 assist (11 in campionato e 4 in Europa). Uno score da capogiro per un ragazzo che era abituato a sfiorare a malapena la doppia cifra. Numeri che gli farebbero comodo anche quest'anno: in chiave Napoli, ovviamente, così come in chiave nazionale. A giungo, infatti, il Belgio si presenterà in Russia come una delle squadre più quotate per prossimo Mondiale. Chissà se anche questo aspetto non costituisca un ulteriore motivo di spinta per Mertens a giocarle tutte in azzurro. È chiaro che il suo posto in nazionale non è assolutamente in discussione, però presentarsi a fine campionato con un bottino ricco di gol in cascina gli garantirebbe ancora maggior peso politico all'interno dello spogliatoio.



Da quando è iniziata la stagione in corso ha già collezionato sei presenze sulle sei gare ufficiali del Napoli ma è stato impiegato solo per quattro volte da titolare. Contro Verona (prima di campionato) e Shakhtar (prima in Champions) è entrato dalla panchina. Nonostante sia stato utilizzato meno di Hamsik, Insigne e Callejon (sempre titolari) è Mertens il capocannoniere del Napoli con 3 gol già realizzati (due in campionato contro Atalanta e Bologna e uno contro il Nizza nella gara di andata dei preliminari di Champions). Già confezionati anche due assist (uno in campionato e l'altro in Europa) a dimostrazione del fatto che la sua presenza in campo è fondamentale per tutta la squadra. Tra gol e assist, infatti, è entrato in 5 dei 14 gol del Napoli in questo inizio di stagione e non è un caso che la prima sconfitta dopo una lunghissima striscia di vittorie (11 tra campionato e preliminari di Champions) sia arrivata proprio in una gara nella quale Mertens è partito dalla panchina.



Questo perché oramai gli azzurri hanno modulato il loro tipo di gioco sulle caratteristiche di quello che in partenza era definito un falso nove e ora è una prima punta (seppur atipica) a tutti gli effetti. Turnover sì, ma con moderazione allora. Perché quella della Driespendenza può diventare una patologia pericolosa per questo Napoli che vuole vincere e convincere su tutti i fronti. Difficile che Sarri adesso ne possa fare ancora a meno. Anche perché non sembra che abbia trovato una giusta terapia per superare il problema. Quella di Milik è una panacea che a quanto pare non è in grado di far superare l'impasse al Napoli. Troppo impacciato e apparentemente fuori contesto, il polacco. La cura alla Driespendenza non può essere lui. Quanto meno per adesso. Anche perché si sa: non tutti i mali vengono per nuocere, e quello della Driespendenza è invece buono per vincere.