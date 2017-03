Un (altro) napoletano in Nazionale. Con Insigne promosso titolare da Gianpiero Ventura, e Jorginho che sembra ormai uscito dai radar, scavalcato nelle gerarchie azzurre dall'interista Gagliardini, c'è un altro alfiere del Napoli che punta all'azzurro Italia. Si tratta di Amadou Diawara, centrocampista africano ma convocabile dopo avere avviato da mesi le pratiche per la cittadinanza italiana. Non è l'unico, perché la Fifa ha comunicato alla Figc anche «l’eleggibilità» azzurra dei difensori della Roma Emerson e Fazio.

