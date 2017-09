Secondo gol stagionale, ancora su rigore. Per Jorginho il momento magico in maglia azzurra continua. «All'intervallo ci siamo detti di continuare così, alzando ancor di più i ritmi. La Lazio stava meglio di noi in campo, ma non abbiamo fatto malissimo» ha ammesso l'italo-brasiliano a Premium Sport. «C'era qualcosa da salvare e l'abbiamo fatto vedere nella ripresa. Difendere contro un Napoli così è difficile per tutti».



Ora gli azzurri sono in testa a braccetto con la Juve, eterna rivale. «Mini fuga si, ma il campionato è lunghissimo. Dobbiamo restare coi piedi per terra, è la cosa più importante ora. Il gol lo dedico ad un mio amico, ha perso il papà qualche giorno fa e volevo che sentisse tutto il mio affetto». Poi la nazionale, col Ct Ventura che ha preferito Juventus-Fiorentina al match dell'Olimpico. «Sono scelte personali. Per me era più importante vincere la gara di stasera. La nazionale sarebbe il massimo, così come lo scudetto a Napoli: è un sogno e stiamo lavorando per conquistarlo. In questi due anni abbiamo acquisito certezze importanti», conclude Jorginho.

