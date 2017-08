Jorginho leader degli azzurri L'agente: «Adesso viene il bello»

di Gennaro Arpaia

Tra le note positive di un Napoli approdato a testa alta ai gironi di Champions League spicca il nome di Jorginho, il centrocampista italo-brasiliano che continua ad accumulare numeri record agli ordini di Sarri. Anche ieri sera per il playmaker azzurro 110 palloni giocati, 94 passaggi completati e ben 20 palloni recuperati, numeri che danno il senso esatto del suo momento.



«Il Napoli è stato troppo superiore al Nizza, i francesi non hanno mai dato l'impressione di poter vincere la gara all'andata o al ritorno. Non so se Jorginho sia arrivato al top, ieri ha fatto molto bene contro una squadra ben organizzata, per capirlo non ci resta che vederlo contro squadre come Manchester, Chelsea, Psg che possono essere avversarie in Champions. Di certo è sulla strada giusta» dice di lui l'agente Joao Santos, intervenuto ai microfoni di Radio Crc.



Con l'obiettivo Champions ormai in tasca e l'attesa per il sorteggio dei gironi, gli azzurri potranno ora concentrarsi sul campionato che riparte domenica dal San Paolo contro l'Atalanta. «Per me il Napoli può vincere il campionato, ne ha tutte le possibilità», continua l'agente. «In Champions sarà tutto più difficile, molto dipenderà già dai sorteggi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA