Dopo la tripletta, la doccia fredda, una di quelle che serve a rigenerarsi. Per Dries Mertens, mattatore della gara contro il Benevento con una tripletta, bisogna subito rimettere in moto i muscoli, ricaricarli dopo 90 minuti al massimo e prepararsi sin da subito per il match di mercoledi sera a Roma contro la Lazio.



Il belga, al fischio finale di oggi, si è dedicato alla vasca ghiacciata insieme con il compagno Jorginho e il brasiliano non ci ha pensato due volte a riprendere tutta la scena.



«L'uomo tripletta» si legge nella didascalia del centrocampista italo-brasiliano, mentre Mertens pronuncia in un napoletano al limite della perfezione «Maronna mia che freddo».

