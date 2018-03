Jorginho non getta la spugna «Manteniamo la giusta serenità»

Una serata tutta da dimenticare per il Napoli, che lascia il passo al 4-2 della Roma e ora mette a rischio il primo posto in classifica. «Non penso che il risultato della Juve ci abbia influenzato», confessa però Jorginho. «In campo ci siamo entrati bene, siamo partiti alla grande trovando anche il vantaggio, poi abbiamo perso la giusta tranquillità».



Il ko del San Paolo complica i piani scudetto per gli azzurri. «Non dobbiamo farci troppi problemi, dobbiamo essere più sereni di prima altrimenti peggioriamo le cose. Dobbiamo continuare a lavorare come fatto fino ad ora, con convinzione», ha aggiunto a Premium Sport. «Stasera purtroppo è arrivata una sconfitta che ci dispiace, ma ci ha fatto piacere vedere i tifosi che sono dalla nostra parte e ci hanno applaudito al fischio finale. Dobbiamo ringraziarli e provare a regalare loro qualcosa di straordinario».

