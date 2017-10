Jorginho e lo sfottò a Ventura «Ecco come lo vede il Ct» | Foto

La mancata presenza di Jorginho con la nazionale italiana di Gian Piero Ventura è diventata ormai un caso. Il centrocampista italo-brasiliano, resosi disponibile a sposare la causa azzurra due anni fa, non ha mai trovato il placet dell'attuale Commissario tecnico italiano. I numeri del playmaker azzurro, però, sono in costante crescita nell'ultimo anno, diventato tra i migliori interpreti del ruolo nei maggiori campionati europei, e tutti ormai si chiedono il perché della sua esclusione.



«Jorginho è un ottimo calciatore, ma le sue caratteristiche non sono quello di cui abbiamo bisogno», aveva detto Ventura. Da parte sua, il calciatore ha sempre mantenuto il sorriso visto l'ottimo momento che vive con Sarri a Napoli, ma ha fatto intendere di credere fortemente alla nazionale nonostante la mancata convocazione: «Deciderà l'allenatore se avrà bisogno di me, io continuo a lavorare ogni giorno».



La simpatia, in ogni caso, continua a non mancargli: il calciatore ha infatti gradito e non poco, con tanto di like, la foto postata su Instagram da un account tifoso napoletano: «Ecco come Ventura vede il Napoli» con tanto di Jorginho invisibile. Provocazione o semplice ironia?





