Jorginho è tornato: Napoli è unica «E vogliamo il secondo posto»

di Gennaro Arpaia

Il giocatore del momento in casa Napoli risponde al nome di Jorginho. Il regista italo-brasiliano è tornato a essere re della mediana azzurra e da Radio Kiss Kiss lancia l'appello ai tifosi: «Vogliamo la Champions, ma dovremo vincerle tutte. A cominciare da domenica col Sassuolo».



E proprio da Sassuolo ripartirà la marcia azzurra per le ultime sei gare di questa stagione: «Sarà difficile anche domenica, ci metteranno in difficoltà e giocare a pranzo non è mai facile. Il gol di domenica? L'avevamo provato in allenamento con Dries, i suoi complimenti fanno sempre piacere. Alla Champions ci crediamo tutti ed è un obiettivo che dobbiamo centrare tutti insieme».



Ma il ragazzo con la numero 8 non è tipo da riflettori e sposta l'attenzione sui compagni: «Se faccio bene in mezzo al campo non è solo merito mio, ma di tutta la squadra. Io lavoro sempre al massimo ogni giorno per migliorarmi: ho 25 anni e non posso fermarmi».



In azzurro, poi, Jorginho sembra aver trovato la sua naturale dimensione. Ma c'è un altro azzurro a stuzzicarlo, quello della Nazionale italiana che ha già sfiorato prima degli ultimi Europei: «Ogni calciatore lavora anche per arrivare alla Nazionale. Ma non è il momento di pensarci ora, penso al Napoli e a fare bene qui. Stiamo lavorando tantissimo per il futuro di questa squadra, vedremo dove sapremo arrivare. Non vedo l'ora arrivi il primo gol di quest'anno. Napoli è una città fantastica, che ti resta dentro e se passi da qui non puoi dimenticarla. Vincere qui non è come farlo altrove, la gente ti trasmette emozioni uniche».



