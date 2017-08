di Gennaro Arpaia

Nuove pretendenti dalla Premier League per Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato stamattina dal quotidiano inglese The Mirror, sul calciatore napoletano si starebbe muovendo il Liverpool. I Reds, infatti, potrebbero perdere nei prossimi giorni una delle star della squadra come Coutinho, il brasiliano che il Barcellona vorrebbe per rimpiazzare l'ormai partito Neymar. Dall'Inghilterra insistono per ribadire l'inamovibilità di Coutinho, ma non sarebbe così strano vederlo in maglia blaugrana tra qualche giorno.



Jurgen Klopp, però, in caso di partenza, avrebbe già la soluzione più giusta. L'allenatore ex Borussia, che conosce benissimo Insigne per averlo affrontato in Champions proprio negli anni di Dortmund, avrebbe fatto proprio il nome del napoletano alla dirigenza inglese. Anche per il Napoli Insigne è incedibile, ma con 100milioni in tasca il Liverpool potrebbe avere una forza economica importantissima per convincere società e calciatore. Di certo Klopp ha seguito bene Insigne nell'ultima stagione, lo apprezza e lo porterebbe volentieri in Premier League, ma dopo il rinnovo della scorsa stagione strapparlo al Napoli sembra essere operazione proibitiva.

