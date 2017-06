di Gennaro Arpaia

Il nome di Kalidou Koulibaly fa ancora gola in Premier League. Non solo il Chelsea lo segue, perché è di ieri la notizia che anche il Liverpool avrebbe messo gli occhi sul centrale difensivo azzurro.



Un'offerta da oltre 40 milioni di euro che però non sembrerebbe aver smosso le convinzioni del Napoli. Eppure la squadra di Jurgen Klopp non avrebbe alcuna intenzione di arrendersi.



«Offerte dall'Inghilterra? I club importanti vogliono calciatori importanti, ma le offerte possono essere rifiutate, Kalidou è un calciatore del Napoli» afferma Bruno Satin, agente di Koulibaly intervenuto a Radio Crc. Le due squadre della Premier sembrano intenzionate a fare sul serio, ma per Satin né il Napoli né i tifosi azzurri devono temere la partenza del franco-senegalese in questa sessione di mercato.



«Con il Napoli abbiamo un ottimo rapporto», continua l'agente. «È normale leggere di voci ed interessamenti ogni giorno, fa parte del gioco, ma Koulibaly resta azzurro. Con club come Liverpool e Chelsea parlo sempre, lo faccio anche per altri assistiti, è il mio lavoro avere contatti con le squadre. In tanti hanno messo gli occhi sui gioielli del Napoli, perché ha calciatori stimati in Europa».



La permanenza di Koulibaly, però, ha soprattutto la matrice della vittoria. Il difensore, così come il resto della squadra azzurra, vorrebbe poter dare a questo Napoli la possibilità di vincere un trofeo importante in Italia e la conferma arriva anche da Satin: «C'è la sensazione in tutti noi che si possa far ancora meglio dello scorso anno, così da provare a vincere lo scudetto. Le altre squadre non hanno nulla più del Napoli, ma poi a dirlo dev'essere il campo».

