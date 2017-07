Koulibaly spaventa il Napoli: «Fino al 31 può succedere tutto»

di Gennaro Arpaia

Il nome di Kalidou Koulibaly torna prepotentemente ad animare il calciomercato azzurro. Il centrale difensivo, a lungo inseguito la scorsa estate, non ha smesso di farsi apprezzare dai maggiori club europei, che vorrebbero mettere le mani su di lui. «Ma trattare con il Napoli è difficile. Una società può offrire di tutto, ma se l'altra non ha necessità di soldi sarà tutto inutile e la trattativa salta», ha confermato oggi l'agente Bruno Satin al portale senegalese Foot221.



I tifosi del Napoli, quindi, devono tornare a preoccuparsi? «Siamo in un periodo stressante. Tante voci si inseguono e susseguono, il nostro lavoro poi è parlare con i club e con i calciatori per capire se ci sono le possibilità di rimanere o andare via», aggiunge Satin, che fa capire quanto il Napoli abbia rifiutato pur di tenere in azzurro ancora Koulibaly: «Fino al 31 può succedere di tutto, ma per concretizzare un passaggio come quello di Kalidou servirebbe mettere insieme e far andare d'accordo tutte le parti. Con il Napoli è difficile trattare, ad oggi è un calciatore azzurro. Ma quando un calciatore è di livello, come nel caso di Koulibaly, tutto può succedere. Ci attende una vera e propria maratona fino alla fine del mercato».

