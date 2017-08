Koulibaly: «Balotelli è forte ​ma domani non mi farà gol»

di Pino Taormina/ Inviato

Nizza. Koulibaly ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Nizza, la gara di ritorno del playoff di Champions. "Non so se giocano Balotelli e Snejder ma se lo faranno sono due giocatori di grande esperienza e tanto talento ma per noi non cambia molto. Noi vogliamo fare una grandissima partita, pensando in particolare a disputare la partita offensiva che è la cosa che più sappiamo fare". Sulle speranze dl Nizza. "Loro ci credono? Fanno bene, anche io ci crederei se fossi al loro posto. Nel calcio tutto è sempre possibile, ma noi siamo concentrati per vincere. Perché vogliamo qualificarci, è il nostro obiettivo". Nessun rimpianto per l'andata. "11 contro 9 è un rimpianto? No, perché alla fine la nostra è stata una buona gara e noi non possiamo ancora stare lì a pensarci".



"Sappiamo che la fase difensiva è importante, abbamo perso qualche punto per aver preso qualche gol di troppo, vogliamo fare meno errori possibili... è un lavoro di squadra, dobbiamo fare meno errori possibili". KK ricorda i duelli italiani con Supermario. "So bene che se qualcuno dice il suo nome lo conoscono tutti, per lui è una partita importante ma anche per noi è una partita importantissima. Spero di non prendere gol e che non ne faccia lui. Poi se ritrova la Nazionale sono contento per lui.Koulibaly, come sta la condizione? "Abbiamo fatto un buon precampionatom alla prima gara eravamo pronti e oggi è ancora meglio dopo sette giorni. Non abbiamo mollato niente e oggi sarà lo stesso". Il ritorno nel Paese dove è nato e cresciuto (anche se poi ha scelto di giocare con il Senegal). "La Francia è un posto speciale anche se non ho mai giocato in Ligue 1. Sto bene a Napoli e sono contento che anche qui, dove sono nato, mi posano vedere giocare". I timori. "Tutta la partita calda, non solo i primi minuti... non dovremo mai abbassare la guardia, mai pensare di avere la qulificazione in pugno".

