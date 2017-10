Koulibaly respinge il Barcellona: «È concentrato solo sul Napoli»

di Gennaro Arpaia

Il Barcellona l'ha messo nel mirino e, secondo i media spagnoli, è pronto a farsi avanti con il Napoli per la prossima estate. «Il quotidiano locale che l'ha riferito di solito fa attività promozionale per il mercato. In questo momento Koulibaly è concentrato al 100% sul campionato e sul ritorno col City», ha risposto Bruno Satin, agente del calciatore azzurro a Radio Crc. Anche ieri a Genova, Koulibaly è stato tra i protagonisti azzurri. «Non l'ho vista, ma ho parlato con Kalidou a fine gara. Mi ha detto che la si poteva chiudere prima evitando di soffrire nel finale. Ma la squadra è riuscita a portare a casa la vittoria nonostante tutto».



Ora, nel mirino della squadra di Sarri, c'è la continuità. Prima la gara contro il Sassuolo di domenica al San Paolo e poi ancora a Fuorigrotta nel big match contro il Manchester City. «All'andata ero presente a Manchester e ho visto un Napoli di alto livello che ha anche sfiorato il pari» continua Satin.



«Con Sarri sono migliorati tanti giocatori, Kalidou ha trovato continuità di rendimento ad alti livelli e poco a poco si sta guadagnando anche la leadership del gruppo e la fiducia dell'allenatore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA