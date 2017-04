Koulibaly guarda avanti: «Grande squadra, fino alla fine così»

di Gennaro Arpaia

Anche Kalidou Koulibaly mastica amaro. Il centrale franco-senegalese del Napoli ha fatto trasparire ai suoi tifosi, però, anche la voglia di rialzarsi in fretta, mettere da parte quanto di sbagliato c'è stato nelle gare contro la Juventus ed aspettare un gran finale di stagione per il Napoli.



«Peccato per la qualificazione, ma che grandi tifosi e grande squadra! Una bella famiglia. Guardiamo avanti e fino alla fine così», il suo messaggio direttamente dall'account Instagram.



Peccato per la qualificazione ma che grandi tifosi e grande squadra! Una bella famiglia 💙💙 Guardiamo avanti e Fino la fine così 💪🏾💪🏾 #kkoulibaly26 #kkoulibaly26 #teamrkell #teamkk26 #teamkk26 #napoli #forzanapolisempre #famiglia Un post condiviso da Kalidou Koulibaly (@kkoulibaly26) in data: 6 Apr 2017 alle ore 03:40 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA