di Gennaro Arpaia

Anche il Liverpool si inserisce nella corsa tutta inglese per Kalidou Koulibaly. Come riportato da ESPN, infatti, i Reds avrebbero provato a convincere il Napoli con un'offerta da oltre 40 milioni di euro, che però non avrebbe fatto breccia nella dirigenza azzurra.



Per i media inglesi, la squadra di Jurgen Klopp riproverà a convincere gli azzurri ed il calciatore. Per Koulibaly sarebbero infatti pronte 54mila sterline a settimana per i prossimi 5 anni. Sul franco-senegalese che tanto bene ha fatto a Napoli nell'ultimo biennio, 26 anni ieri, c'è anche il Chelsea, ma le offerte della squadra di Conte sono sempre state rispedite al mittente nell'ultimo anno.



L'idea del Napoli, in ogni caso, è di non lasciar partire il centrale. La coppia con Albiol è infatti cresciuta molto nell'ultimo anno e i sostituti alle loro spalle ancora non regalano a Sarri le giuste certezze. L'agente del calciatore e lo stesso Koulibaly hanno poi confermato la comune volontà di restare in azzurro per provare a regalare alla città un trofeo importante.

