Kalidou Koulibaly ha raggiunto il suo Senegal e ha rilasciato un'intervista al portale Talk Sport, parlando di un suo futuro trasferimento futuro in Premier League: «Non posso parlare di questo adesso, ma mi farebbe piacere giocare in Premier League, ora devo pensare al Napoli. Nel futuro non si può mai sapere, ora sono concentrato sul mio club. Vedrò nella prossima stagione cosa fare, non posso parlarne adesso. Credo che resterò a Napoli ma non si sa mai, vedremo».

