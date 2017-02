L'agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin, ha parlato del momento del suo assistito e del presidente ADL ai microfoni di Radio Crc: «Il Napoli si gioca molto nelle prossime quattro gare e devo dire che s'è ripreso subito dopo Madrid. Coppa d'Africa? Chi l'ha fatta forse aveva bisogno di un po' più di tempo per ambientarsi di nuovo all'Europa. Kalidou gioca? Non lo so, c'è il mister a scegliere».





Turnover? «È logico quando ci sono anche tante partite importanti. Sarri? Non so il suo futuro, posso dire che ha fatto un ottimo lavoro sin dal suo arrivo. E' arrivato anche nel calcio che conta della Champions League. Il rapporto delle volte è un po' complicato con ADL alcune volte. Rapporto? Il mio è ottimo, è il mio idolo (ride, ndr), è stra-intelligente. Siamo fatti per lavorare insieme. Lui si diverte in tutte queste polemiche, fa i suoi giochi, ma non deve scherzare troppo (ride, ndr)».

