Koulibaly tira un sospiro di sollievo. «Rigore? Fortuna che era offside»

Il Benevento ha giocato molto bene stasera, ci hanno messo in difficoltà in avvio e hanno giocato molto bene. Credo possano fare molti punti da qui alla fine, sarà un campo difficile per tutti». Kalidou Koulibaly ha rischiato grosso stasera per un rigore poi revocato dal VAR, ma alla fine tira un sospiro di sollievo. «Per noi era importante vincere, dobbiamo continuare così perché vogliamo vincerle tutte».



Il centrale azzurro fa i complimenti ai suoi compagni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Abbiamo dimostrato di avere la mentalità giusta, poi i conti li faremo alla fine perché può succedere di tutto. Il rigore? Menomale che c'era fuorigioco». Prossima sfida sabato contro la Lazio. «Giocano bene e sono in un gran momento, sarà un'altra gara molto difficile, ma abbiamo una settimana per prepararla al meglio. La Juve? Complimenti per i sette gol, ma pensiamo a noi. Mertens negli spogliatoi stava meglio, vedremo come starà domani».

