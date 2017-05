L'agente di Giaccherini alla carica: «Restiamo per vincere lo scudetto»

di Gennaro Arpaia

È intervenuto direttamente dai microfoni di Radio Marte Furio Valcareggi. L'agente di Emanuele Giaccherini ha parlato del futuro del centrocampista azzurro, un futuro che potrebbe essere ancora a Napoli.



«Non c'è fretta, ci incontreremo più in là con la società per parlare del futuro. Il prossimo anno il Napoli potrebbe vincere lo scudetto, perché andare via? La Juve sarà sazia dopo il Triplete di quest'anno e gli azzurri sono la prima vera rivale, più della Roma. Emanuele sta bene, è a disposizione di Sarri e non molla mai. Quando Callejon non c'è stato ha giocato lui e l'ha fatto al meglio».

