«Europeo, stanchezza e un bebè ora Hysaj è tornato ai suoi livelli»

di Gennaro Arpaia

«Dopo una prima parte di stagione non all'altezza, è tornato ai suoi livelli e non ne avevo dubbi», così a Radio Kiss Kiss Mario Giuffredi tesse le lodi del suo assistito Elseid Hysaj. Classe 1994, il terzino albanese resta uno dei punti fissi di Maurizio Sarri.



«Il suo calo era dovuto a tanti fattori: l'Europeo, la stanchezza, un figlio appena avuto. Ma ora è di nuovo quello visto un anno fa. È felicissimo a Napoli, si è integrato perfettamente e vive ormai da napoletano. Tra casa sua e qui non trova differenze, si è innamorato di Napoli».

