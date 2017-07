di Gennaro Arpaia

Protagonista anche a Dimaro, Lorenzo Insigne si sta dimostrando tra i leader più puri di questa estate azzurra. L'agente Franco Della Monica è intervenuto a Radio Crc per analizzare il momento della squadra di Sarri con in testa l'obiettivo preliminare: «Tra 20 giorni ci sarà un impegno fondamentale, ma vedo che la squadra si sta divertendo, il gruppo sta bene insieme ed è voglioso di fare buone cose, ci sono grandi segnali».



Ma per superare al meglio la trappola preliminari servirà anche l'apporto di Insigne, ormai punto fisso della squadra napoletana. «Sta bene, è dotato di una struttura fisica particolare, i carichi di lavoro pesante li accusa più di altri e ci mette un po’ a smaltire ed assorbire il lavoro svolto per entrare nella condizione ottimale, anche per questo ha scelto di presentarsi in ritiro in anticipo. E poi perché è un grande professionista, sente che si sta avvicinando qualcosa di importante da prendere, e ha voluto dare un esempio a tutti nonostante la sua giovane età».



Giusto, dunque, parlare di Scudetto per il Napoli che si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione? «Facciamo attenzione e teniamo i piedi per terra, non bisogna caricare l'ambiente di aspettative eccessive», conclude l'agente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA