L'agente di Koulibaly vede lo scudetto: «E al Napoli non serve Keita»

di Gennaro Arpaia

Non sembrano esserci pericoli per il Napoli, anche il prossimo anno Kalidou Koulibaly sarà in campo con la maglia azzurra. Il suo agente Bruno Satin crede fortemente alle possibilità degli azzurri di conquistare uno scudetto nella prossima stagione: «Il gruppo ora è convinto di poter lottare per lo scudetto, la squadra ha dimostrato di poter lottare con la Juve. Ma ora si pensi al preliminare, bisogna arrivare preparati».



Poi, a Radio Kiss Kiss si torna a parlare di mercato e Satin dice la sua su Keita, attaccante della Lazio che sarebbe anche nel mirino di De Laurentiis e che con Koulibaly condivido lo spogliatoio della nazionale. «Non so di questa possibilità di Keita al Napoli. Con Kalidou si sono incontrati in nazionale ma non hanno parlato di Napoli. Credo che gli azzurri siano già a posto in avanti».

