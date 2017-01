Massimo Briaschi, agente di Christian Maggio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di "Si gonfia la rete" in onda su Radio CRC. «Non mi meraviglia che ieri Christian abbia toccato la velocità nello scatto più alta di tutti (33 km/h), me lo aspettavo, ne parliamo spesso, lui sta davvero molto bene, si allena sempre con la massimo professionalità, speriamo che Sarri ne tenga conto, non è facile fare una partita ogni due mesi e farsi trovare pronto a livello fisico e mentale, Christian rispetta le scelte del mister e quando viene chiamato in causa risponde sempre al 100%».