Solo pochi minuti contro il Cagliari, ma per Mario Rui è arrivato il momento della prima presenza in azzurro. Il terzino portoghese ha sostituito Ghoulam nel finale di gara, abbracciando così per la prima volta il calore del San Paolo. «Sapevo che lo avremmo visto solo ad ottobre. Doveva recuperare dai problemi fisici avuti lo scorso anno e finalmente ha avuto la sua possibilità», le parole del suo agente Mario Giuffredi a Radio Kiss Kiss.



Il dominio sulla fascia mancina sembra però di Faouzi Ghoulam. L’algerino è partito benissimo quest’anno e resta un punto fermo per Sarri. «Ghoulam sta facendo benissimo, ma credo che nonostante tutto Mario Rui potrà mettere in difficoltà l’allenatore. Alla fine darà alla squadra il suo contributo» ha concluso l’agente.

