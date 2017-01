di Gennaro Arpaia

Ha parlato ai microfoni di Radio Crc Carlo Pallavicino, agente di Leonardo Pavoletti, l'attaccante che ha fatto il suo esordio dal primo minuto martedi con la Fiorentina e che si ricandida per un posto da titolare anche in campionato.



«Con la Fiorentina è stata la prima partita dopo tanto tempo, non ne farei un caso. Non ha dato il meglio, ma avuto anche qualche occasione per segnare. Lui ha un gran senso della posizione e può approfittare del gioco che il Napoli riesce a produrre in attacco, sia centralmente che sugli esterni. Può favorire anche gli inserimenti da dietro dei compagni, non credo veramente che ci siano problemi di inserimento proprio in virtù della sua duttilità. Il Napoli riesce a mantenere una qualità di gioco superiore alle altre, in un certo senso ora la Roma è diventata più simile alla Juventus. Invece il Napoli è riuscito a diventare grande squadra abbinando anche il bel gioco, che non è da poco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA