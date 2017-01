Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Luigi Sepe, ha parlato del momento del suo assistito a Radio Crc, in vista della gara di Coppa Italia contro lo Spezia che potrebbe essere una occasione per il napoletano:



«Non so se sarà lui a giocare domani in Coppa; quello che dovevamo dirci ce lo siamo già detti, andremo avanti insieme fino a giugno, poi tireremo le somme di ciò che è stato. A fine anno avremo di fronte diverse opzioni; giocare una sola partita non fa tanta differenza».