L'agente lancia Hysaj: «È una macchina da guerra»

di Gennaro Arpaia

Dopo le fatiche con la nazionale albanese, anche Elseid Hysaj ha fatto ritorno a Castel volturno. Sarri, che non l'ha utilizzato nell'ultima uscita di campionato contro l'Atalanta per squalifica, vorrebbe rilanciarlo in campo a Bologna, ma dovrà valutarne le condizioni. «È sempre pronto per giocare, non ha bisogno di tempi per recuperare. È una macchina da guerra, ci sono pochi giocatori in Europa con il suo minutaggio e la sua costanza», conferma l'agente Mario Giuffredi a Radio Crc.



Per l'esterno albanese sembra arrivato il momento della maturazione definitiva a cavallo tra impegni in campionato e quelli europei, sui palcoscenici della Champions e della nazionale. «Il Ct Panucci nell'ultima uscita lo ha impiegato come centrale», continua l'agente, «ma è sulla destra che sa dare il meglio di sé. La Juve resterà la squadra da battere, ma secondo me si è indebolita. Mentre Milan e Inter non sono ancora al livello del Napoli. Credo possa essere l'annata giusta. Mario Rui? Dategli tempo, sapevamo che l'integrazione sarebbe stata complicata, ma alla fine vedremo di che pasta è fatto».

