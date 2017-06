Napoli, l'agente libera De Guzman: «C'è sintonia per la cessione»

di Gennaro Arpaia

Era stato uno dei fiori all'occhiello del mercato estivo del 2014, ma le strade di Jonathan De Guzman e del Napoli si sono divise subito dopo. Ormai da due anni il centrocampista olandese cambia squadra in prestito, ma nella prossima finestra di mercato potrebbe salutare ufficialmente gli azzurri.



«Non ci sono novità per ora, ma siamo in piena sintonia con il Napoli per trovare una nuova squadra», ha ammesso l'agente del calciatore Fabio Parisi dalle frequenze di Radio Crc.



De Guzman, l'ultimo anno al Chievo, sta pensando anche all'estero. «Stiamo parlando con un po’ di società, soprattutto in Inghilterra dove già si lavora a pieni ritmi. Alla fine troveremo una soluzione».



In azzurro, il calciatore ex Swansea ha collezionato 36 presenze, mettendo insieme anche 7 gol nella stagione 2014/15. Poi, a gennaio 2016, il trasferimento in prestito al Carpi, prima dell'arrivo a Verona di un anno fa. con i clivensi 29 presenze e 2 gol segnati.

