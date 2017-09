Napoli, l'agente spinge Leandrinho: «È pronto per giocare da centravanti»

È sbarcato a Napoli lo scorso gennaio, ma il suo esordio in prima squadra non è ancora arrivato. Leandro Henrique do Nascimento, il classe 1998 meglio noto come Leandrinho, potrebbe ora però rivelarsi utile: con l'infortunio di Milik, Sarri è al lavoro per trovare nuove soluzioni e il brasiliano è stato aggregato al gruppo della prima squadra in modo stabile così da consentire un'alternativa quantomeno numerica durante gli allenamenti a Castel Volturno.



«Quando era al Ponte Preta ha già giocato come prima punta» dice di lui l'agente Joao Santos ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Ora Sarri sa di essere in emergenza e sta facendo varie prove anche con lui per trovare nuove soluzioni in quel ruolo». Nato come attaccante esterno, Leandrinho ha fatto la prima punta nel 4-3-3 soprattutto con la Primavera di Saurini, ma la prima squadra la conosce bene visto il ritiro passato a Dimaro a stretto contatto. «Si sta allenando con la prima squadra già dal ritiro di questa estate, speriamo ci sia qualche altra chances per lui» conclude Joao Santos. L'agente, di comune accordo con la società, aveva respinto tutte le offerte di prestito arrivate per il brasiliano tra Serie A e B negli ultimi mesi. L'obiettivo era la crescita già con la prima squadra, in modo da regalare a Sarri un calciatore già pronto in caso di bisogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA