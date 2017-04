L'agente spinge Widmer al Napoli: «Ho già parlato con Giuntoli»

di Gennaro Arpaia

Ancora una volta, con il calciomercato ormai all'orizzonte, il nome di Silvan Widmer è accostato al Napoli. L'esterno svizzero dell'Udinese è già da tanto nei radar azzurri, ma il suo passaggio non si è mai concretizzato.

Anche la prossima estate Cristiano Giuntoli, alle prese con il rinnovamento delle fasce, potrebbe parlare di lui e il suo agente Fredy Strasser, a Radio Kiss Kiss, non ha chiuso ad un eventuale accordo.



«Sta bene ad Udine, è ormai da diversi anni in Friuli e si è ambientato perfettamente. Però è ovvio che gli accostamenti al Napoli mi fanno felice, è una grande squadra, una squadra che stimo molto.

Al momento, però, si tratta soli di rumors, di concreto non c'è nulla. Conosco Giuntoli, ho contatti con lui da circa due anni, parliamo di Widmer, ma anche di altri calciatori. Ci siamo sentiti anche un paio di settimane fa. Se il Napoli si interesserà a lui in estate Giuntoli mi chiamerà e ne parleremo. A tutti i calciatori piacerebbe misurarsi con la Champions e Silvan non fa eccezione, ma oggi è concentrato sull'Udinese e vuole chiudere bene la stagione».

