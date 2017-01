Ripercorriamo lettera per lettera, nel nostro personalissimo alfabeto, personaggi e avvenimenti tra il 2016 e l’anno che è appena arrivato.



A come ALLEGRI. Allegri, ma non troppo. La Juve fallisce il primo obiettivo (Supercoppa) e da Torino giungono spifferi sull’addio del tecnico a fine stagione probabilmente legato all’esito Champions. Uscirne sarebbe un fallimento: exit iniuria verbis.



B come BENITEZ. Col Newcastle ha concluso l’anno in testa alla Championship, la serie B inglese. Primo attacco (48 gol) e terza difesa del torneo (19 gol). Il Newcastle (52 punti in 24 partite) ha una lunghezza di vantaggio sul Brighton che però deve recuperare una partita. Le prime due squadre saranno promosse in Premier.



C come CENTRAVANTI. Con l’acquisto di Leonardo Pavoletti, 28 anni, e il recupero di Milik, 22, il Napoli aumenta di 19 centimetri al centro dell’attacco rispetto a Mertens. Sarà possibile vedere il doppio centravanti passando dal 4-3-3 al 4-4-2 e addirittura nel 4-2-4? Una bestemmia sapendo come la pensa Sarri.



D come DIFESA. La fase difensiva non è ancora a punto. Fra errori individuali e di reparto, il Napoli incassa troppi gol. In campionato, nel periodo con Sarri, il Napoli può vantare il secondo attacco dopo la Roma e prima della Juve. Ma la difesa ha incassato 53 gol contro i 34 della Juve (59 ne ha incassati la Roma).



E come EUROPA. Sotto la presidenza De Laurentiis, tre volte il Napoli direttamente in Champions, una ai preliminari e sei in Europa League. In Champions, migliore risultato gli ottavi nel 2011-12 (eliminato dal Chelsea dopo i tempi supplementari). In Europa League, la semifinale persa col Dnipro nel 2014-15. Il Napoli ha vinto il Torneo Intertoto nel 2008 con sfida unica battendo il Panionios 1-0 in casa e fuori. In campo nazionale, il Napoli ha vinto due volte la Coppa Italia (2011-12 sulla Juventus 2-0 e 2013-14 sulla Fiorentina 3-1) e la Supercoppa italiana (2014 sulla Juve ai rigori a Doha).



F come FUTURO. Il futuro è a centrocampo (Diawara 20 anni, Rog 22, Zielinski 23, Allan 26, Jorginho 26), il maggiore investimento di De Laurentiis. Ma non basta. Lo scudetto pretende almeno un attaccante da 25 gol e una difesa fisica e di personalità. De Laurentiis ha promesso lo scudetto entro dieci anni. «Datemi cento milioni di fatturato in più e vinciamo».



G come GIOCO. Il Napoli fa un gioco brillante, spettacolare, squadra corta, difesa alta, pressing nella metà campo avversaria, palla a terra, triangolazioni volanti, cambi-gioco nel trionfo del 4-3-3. Ma nessun allenatore, a cominciare da Sarri, si accontenta dello spettacolo, tutti vogliono vincere. È evidente che al Napoli mancano quei giocatori che consentano di «gelare» il gioco e controllare l’avversario. Sarri non è così sprovveduto da non tentare accorgimenti opportuni per risolvere le partite «contrarie». Ma il Napoli è «condannato» a giocare a mille e a puntare soprattutto sulla qualità offensiva.



H come HAMSIK. È il fuoriclasse assoluto con la leggera ombra di un carattere agonistico non sempre adeguato. Ma la sua è classe adamantina. Quando Hamsik gira, il Napoli vola. Con 10 stagioni in azzurro è ai primi posti nelle statistiche del Napoli. 427 presenze complessive dopo le 511 di Bruscolotti (in 16 stagioni) e le 505 di Juliano (17 stagioni). Terzo cannoniere assoluto con 105 gol dopo Maradona (115) e Sallustro (108), in campionato ha superato Diego (86 gol contro 81). Leader delle presenze europee (62) con 15 gol inseguendo Cavani (19 reti, ma in sole tre stagioni). Hamsik è al top dei passaggi riusciti in Italia davanti a Jorginho e Koulibaly.



I come INSIGNE. Accantonata la staffetta con Mertens dopo il varo del tridente baby, ha conquistato sicurezza, altruismo, sagacia tattica giocando molto per la squadra e limitando la ricerca ossessiva del gol (record di 12 reti nel campionato scorso; terzo per tiri dopo Higuain e Dzeko; cinque pali nel 2016). Quest’anno è fermo a 5 realizzazioni. Sono 148 le partite in serie A, tutte col Napoli, e 27 le reti. In carriera, 276 partite e 80 gol. In nazionale, due gol in 13 partite. Nell’under 21 e 20, venti partite e otto reti.



K come KOULIBALY. È il colosso della difesa. Conte lo vorrebbe al Chelsea e De Laurentiis afferma di avere respinto un’offerta di 58 milioni. Se il Napoli vorrà puntare allo scudetto non potrà più cedere i suoi giocatori migliori come ha fatto con Cavani e Higuain, la cui cessione ha arricchito la squadra di nuovi talenti, ma non altrettanto decisivi. Koulibaly deve essere dichiarato incedibile se proprio in difesa il Napoli dovrà rafforzarsi per traguardi di vertice.



L come LIMITE. Il Napoli può considerarsi una squadra adolescente e non ancora adulta come dice Sarri? Strepitosa nella fase offensiva, carente nella gestione delle partite. È il limite azzurro. Sarri può insegnare calcio (i progressi di Higuain, Hamsik, Insigne, Mertens) e imporre un gioco «a memoria» con schemi provati e riprovati. Non può trasmettere alla squadra la ferocia agonistica. È una qualità che dipende dai giocatori. Conte c’è riuscito alla Juve e in nazionale avendo a disposizione i giocatori adatti (il blocco juventino). Gli occhi di tigre, se uno non ce li ha, non se li può dare.



M come MERTENS. Partito Higuain, infortunatosi Milik, Mertens è stato trasformato da falso nueve a vero centravanti da Sarri. Dries, 29 anni, 1,69, ha giocato 459 partite in carriera segnando 150 gol (col Napoli 160 gare e 49 reti). Nella nazionale belga, 55 partite e 11 gol. Nel 2016, quinto fra i cannonieri italiani dopo Higuain, Icardi, Belotti e Dzeko.



N come NOVITÀ. In arrivo il brasiliano Leandrinho, 18 anni, minuscola ala-attaccante (1,73). Fari puntati su Kasper Dolberg, 19 anni, attaccante danese dell’Ajax; Alexander Isak, 17 anni, attaccante svedese dell’Aik; Davy Klaessen, 23 anni, centrocampista offensivo olandese dell’Ajax; Jeremy Toljan, 22 anni, difensore tedesco dell’Hoffenheim; Alexandar Mitrovic, 22 anni, 1,89, attaccante serbo del Newcastle allenato da Benitez.



O come OBIETTIVO. Secondo posto traguardo realistico del Napoli (qualificazione diretta in Champions). Oltre alla concorrenza della Roma, altri due avversari si sono fatti avanti per la piazza d’onore: Milan e Lazio. Nel girone di ritorno il Napoli giocherà in trasferta con le tre squadre (al San Paolo 3-1 della Roma, 1-1 della Lazio, 2-4 del Milan).



P come PORTIERE. Sembra che Mattia Perin, 24 anni, 1,88, nato a Latina, 78 partite in serie A subendo 89 gol, abbia espresso il suo gradimento a trasferirsi a Napoli. Perin fa parte del trio della nazionale con Buffon e Donnarumma. Il Napoli avrebbe messo gli occhi sul portiere belga del Wolfsburg Koen Casteels, 24 anni, 1,96. Si prepara la successione a Pepe Reina (35 anni).



Q come QUALITÀ. Giudizi positivi, anche dall’estero, sulla qualità tecnica del Napoli che, in Italia, gioca il più bel calcio. Non basta per vincere, per essere una squadra-padrona. C’è bisogno di fondamenta solide. Una difesa grintosa, fisica, feroce. Ci vogliono i giocatori giusti per crearla. Il Napoli ha il solo Koulibaly.



R come REAL. Sette squadre italiane hanno incontrato il Real Madrid in Coppa campioni e Champions. La Juve 17 volte (8 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte). Il Milan 15 (6 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte). La Roma 10 volte (3 vittorie, un pareggio, 6 sconfitte). L’Inter nove volte (5 vittorie, un pareggio, 3 sconfitte). La Lazio quattro volte (2 pareggi e 2 sconfitte). Il Napoli due volte (un pareggio e una sconfitta). La Fiorentina una volta (sconfitta).



S come SARRI. Alla guida del Napoli per 72 partite (45 vittorie, 15 pareggi, 12 sconfitte, 157 gol fatti, 68 subiti). In campionato 56 partite (35 vittorie, 12 pareggi, 9 sconfitte, 120-53 gol). In Europa League 8 partite (6 vittorie, un pareggio, una sconfitta, 23-5 gol, eliminato nei sedicesimi dal Villarreal: 0-1 in Spagna, 1-1 a Napoli). In Champions 6 partite (3 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 11-8 gol). In Coppa Italia due partite (3-0 al Verona, 0-2 con l’Inter).



T come TIFOSI. Il San Paolo, negli ultimi cinque anni, è stato il quinto stadio per presenze di spettatori (3.389.426) dopo Inter (un milione e mezzo in più), Milan, Roma e Juventus. C’è stato un calo di presenze al San Paolo nel 2014-15 e una leggera ripresa la stagione scorsa. Lontane comunque le 700mila e più presenze a stagione in tre campionati dal 2011-12 al 2013-14. Negli ultimi cinque anni, l’incasso lordo al botteghino ha premiato la Roma (58.830.360 euro), terzo il Napoli (46.821.439) dopo la Juventus (57.624.850). Non si hanno i dati dell’Inter. Nel campionato scorso, l’incasso lordo del Napoli (13.109.241) è stato il secondo, appena inferiore a quello della Juve (13.650.295). Per valutare meglio presenza e incassi c’è da tenere presente la capienza degli stadi: Napoli (60.240), Juventus (41.507), Milan e Inter (79.154), Roma (70.634).



U come UTILI. Dopo otto bilanci positivi con 72 milioni in cassa (record di utili di 20,2 milioni nel 2013-14) grazie anche alle plusvalenze nella cessione di giocatori importanti, gli ultimi due bilanci del Napoli si sono chiusi in rosso: -13,1 milioni nel 2014-15, - 3,2 nel 2015-16. Il prossimo bilancio, con i ricavati della Champions e la cessione di Higuain, dovrebbe tornare attivo.



V come VANTAGGIO. Costante vantaggio della Juve negli ultimi cinque anni. Il Napoli ha chiuso l’anno 7 punti dietro la Juve e 3 dietro la Roma seconda. Nei migliori anni di De Laurentiis (due secondi posti e due terzi posti), il Napoli è stato vicino alla Juve due volte (-9) e una volta lontanissimo (-24). Nel 2010-11, terzo a -12 dal Milan campione.



Z come ZIELINSKI. Il talento migliore fra gli ultimi arrivi in attesa di scoprire completamente Marko Rog. Zielinski è mezz’ala offensiva, naturale sostituto di Hamsik, ma sta giocando a destra in alternativa ad Allan che è secondo in Italia per contrasti vinti. Vanta 98 presenze in serie A con Udinese, Empoli e Napoli, sette gol all’attivo.



