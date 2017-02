L'amarezza di Mertens ​«Brutto perdere dopo lo 0-1»

Al temine della sfida contro il Real Madrid Dires Mertens ha commentato la prestazione del Napoli ai microfoni di Premium Sport.





«Dopo il nostro vantaggio è brutto perdere 3-1. Non pensavo che il mio tiro finisse alto: oggi loro hanno fatto qualcosa di più rispetto a noi. In qualche momento abbiamo fatto bene e fatto il nostro gioco, ma non dimentichiamo che loro hanno qualità e ti fanno sbagliare passaggi che solitamente non sbagli mai. Ma attenzione, c'è un'altra partita da giocare e noi ci crediamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA