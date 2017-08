di Gennaro Arpaia

Il Napoli attende il Nizza per questi importantissimi preliminari Champions, ma anche in Francia l'attesa è già alta per lo scontro con gli azzurri. La gara di ritorno in Costa azzurra sarà un evento attesissimo per i tantissimi tifosi nizzardi e la squadra di Favre vorrà tenere vive le chances di qualificazione. «Sarà una sfida difficile, conosciamo bene la forza del Napoli. Vedremo cosa succederà, per i partenopei potrebbe essere una formalità, mentre noi ci troviamo davanti una montagna», le parole di Julien Fournier, direttore dei francesi, a Radio Kiss Kiss.



La stella di Mario Balotelli è tornata a brillare con l'approdo in Ligue 1 un anno fa e l'attaccante italiano potrebbe essere il pericolo numero uno per Hamsik e compagni. «Balotelli è contentissimo di tornare a Napoli e rivedrà anche la figlia. Non sappiamo se giocherà il match d’andata per i problemi fisici che ha, sarà il tecnico a scegliere prima del match. C'è grande attesa per la gara di ritorno, il Napoli è una grande squadra e il nostro pubblico non vuole far mancare il suo supporto».

