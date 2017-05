Tutti i retroscena di una notte: «Mertens voleva solo il Napoli»

di Gennaro Arpaia

Vittorio Rigo, avvocato tra i rappresentanti di Dries Mertens, è intervenuto oggi a Radio Crc per svelare alcuni passaggi della trattativa che ha portato il calciatore belga al rinnovo firmato con il Napoli, un accordo che lo terrà legato agli azzurri fino al 2020.



«Da entrambe le parti c'era la voglia di trovare un accordo e le prestazioni di Dries di quest'anno hanno fatto il resto», ha confermato Rigo.



«Dries è legato e grato al Napoli, sia alla città che alla società. Il percorso è stato lungo perché tutte le parti volevano l'accordo migliore e perché c'erano numeri importanti in ballo. Quando è così c'è sempre bisogno della massima attenzione».



Ma il calciatore belga non ci ha mai pensato su, il rinnovo con gli azzurri era il suo unico obiettivo. «Ci disse di non presentarci a Castel volturno se prima non avessimo avuto un accordo. C'era la gara il sabato e voleva concentrarsi solo su quella, non voleva dover pensare ancora al contratto. Abbiamo lavorato con De Laurentiis fino all'1.40 di notte per trovare un accordo, ma alla fine tutti volevano la firma».

© RIPRODUZIONE RISERVATA