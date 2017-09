Napoli, la dedica al veleno dell'ex Zapata: «Gol per chi mi ha sostenuto in mesi brutti»

di Delia Paciello

Duvan Zapata è passato quest’estate definitivamente alla Sampdoria, dopo gli ultimi anni in giro per l'Italia in prestito dal Napoli. Dopo la buona prestazione che ha contribuito alla vittoria contro il Milan, l’attaccante ha lasciato trapelare lo scontento provato nell’ultimo periodo in azzurro: «Ho segnato con la nuova maglia e il gol lo dedico a me, alla mia famiglia e a chi mi è sempre stato accanto nei brutti due mesi che ho passato a Napoli, a tutti gli amici».



Momenti difficili quindi prima della separazione definitiva col club di De Laurentiis, ai quali il centravanti colombiano ha reagito cercando di dimostrare il suo valore: «Piano piano sto trovando la mia condizione, devo avere un po' di pazienza, con l'andare delle partite mi sentirò meglio. Voglio fare più gol dell'anno scorso. L'ho detto dal primo giorno che sono arrivato che avrei messo il cuore, spero di continuare così. Quando sono arrivato ho sfruttato la sosta e ho avuto molto tempo per prepararmi bene e capire quello che vuole il mister».



Ma svela anche la rivalità con suo cugino, difensore del Milan: «Sognavo questa vittoria da quando sono arrivato qua anche perché aspettavo il confronto con mio cugino Cristian Zapata. Lui è un grande difensore, conosce le mie caratteristiche e questa volta l’ho spuntata».

