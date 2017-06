L'incontro di Albiol: lo spagnolo sorridente con Oliver Hutton

di Gennaro Arpaia

Incontro particolare per Raul Albiol. Il difensore del Napoli classe 1985 si è fatto immortalare nelle scorse ore con un amico davvero speciale. Si tratta del famoso Oliver Hutton, l'Holly dei cartoni animati che ha fatto impazzire i bambini di tante generazioni con le avventure sui campi da calcio.



Per il personaggio del cartoon, in Giappone (paese originario del creatore) non mancano alcune statue che stimolano la curiosità e l'interesse dei turisti, soprattutto se calciatori, come nel caso di Albiol.

«Con il mio amico Oliver», scrive il 32enne spagnolo sul suo account Instagram, consapevole che marcare un calciatore così sarebbe stato un bel test difensivo per il Napoli di Sarri nella realtà.





Con mi amigo Oliver 10 ⚽️😊🔝 Un post condiviso da @raulalbiol33 in data: 8 Giu 2017 alle ore 06:28 PDT

