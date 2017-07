Caso Meret, l'Udinese conferma: «De Laurentiis parla con Pozzo»

di Gennaro Arpaia

«Meret? È un ragazzo serio, un vero talento. Che piaccia a De Laurentiis è normale. Il presidente azzurro ha parlato con Pozzo, ma è una cosa normale tra due società amiche come Napoli e Udinese».

Stefano Campoccia, vice presidente dei friulani, parla così ai microfoni di Radio Crc. Meret è uno dei profili più interessanti dell'Udinese del prossimo anno, ma non è escluso che torni alla Spal, con la quale ha guadagnato la promozione in Serie A quest'anno.



«Speriamo si creino quanto prima le condizioni per capire quale sarà il futuro di Meret», aggiunge Campoccia. «La pressione della Serie A è fortissima, resta da capire se Meret sarà in grado di sopportarla. Se non si dovesse arrivare alla cessione, potrebbe anche tornare alla Spal. Il club lo vorrebbe anche il prossimo anno. Nel prossimo periodo ci saranno diverse riunioni di Lega, con il Napoli potremmo vederci lì».

© RIPRODUZIONE RISERVATA