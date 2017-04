Josè Callejon ha commentato la vittoria contro l'Udinese ai microfoni di Mediaset Premium: «Sono felice, facciamo il massimo per la città, per i tifosi, per la società e per noi. Ci siamo avvicinati un po' di più all'obiettivo, è stata una vittoria importante per noi. Sono contento di quello che sto facendo qui a Napoli, sono come a casa. Voglio dimostrare che possiamo far bene. Nel primo tempo è stato difficile, loro si sono difesi bene, ma abbiamo avuto pazienza e siamo riusciti a segnare. La vittoria è meritata. Secondo posto raggiungibile dopo il pari della Roma? Mancano ancora tante partite e la Roma ha un calendario complicato, possiamo recuperare i due punti».

