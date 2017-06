di Gennaro Arpaia

«È stato difficile restare lontano dal campo a guardare i compagni, ma ora mi sento bene, sono completamente recuperato». Arkadiusz Milik spazza il campo da incomprensioni, così com'è bravo a fare anche sul campo. L'attaccante polacco, protagonista a metà della stagione del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Tv polacca in cui parla di ciò che è stato ma soprattutto di ciò che sarà tra nazionale e club azzurro.



«Sono stati momenti difficili, ma mi sono fidato ciecamente dello staff del Napoli. Mi hanno recuperato alla grande, non ho mai sentito pressioni. Le decisioni sul mio rientro le ha prese solo l'allenatore perché è lui che ci vede giorno per giorno in allenamento. Sono entrato a risultato già chiuso molto spesso, poi il gol del pari col Sassuolo mi ha aiutato molto», ammette l'ex attaccante dell'Ajax.



Il prossimo anno, però, tutti attendono Arek, ora chiamato a mostrare finalmente tutte le sue doti. «Questa esperienza mi ha rafforzato, ho sentito vicino anche l'affetto della mia famiglia. Poi Mertens mi ha aiutato segnando 30 gol. Non sento le pressioni, ora, il Napoli ha puntato su di me con un investimento importante e questo mi dà nuove motivazioni. Ho davanti a me una lunga estate di lavoro e di allenamento per iniziare al meglio il prossimo anno».

