La delusione di Hamsik: «Belli, ma non basta. Ora pensiamo alla Lazio»

di Gennaro Arpaia

«Altra buona prestazione, ma anche stavolta non è servito». È un Marek Hamsik deluso quello che scrive ai tifosi napoletani attraverso il suo sito ufficiale.

Il capitano slovacco anche ieri è andato in gol, il numero 112 con la maglia azzurra, ma alla fine non è bastato per raggiungere la finale di Coppa Italia.



«Come in campionato dopo il pari, ora la vittoria non ci è bastata. Abbiamo giocato ancora una volta bene, ma non siamo riusciti a gioire. Ora ci attende il campionato, la gara contro la Lazio è molto importante. L'obiettivo è il secondo posto per raggiungere la Champions e lo inseguiremo fino alla fine».

